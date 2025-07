Paróquia celebra Festa de Nossa Senhora do Carmo com programação especial em São Carlos

Nossa Senhora do Carmo - Crédito: reprodução Facebook

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, localizada na Vila Costa do Sol, em São Carlos, celebra no dia 16 de julho a tradicional Festa de Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como a Virgem do Carmelo, com uma programação religiosa especial.

No dia da padroeira, terça-feira (16), serão celebradas três missas ao longo do dia. Às 7h, o padre Geancarlo preside a celebração com bênção do bolo e dos escapulários. Às 15h, o padre José Antônio Pachielli realiza a missa com nova bênção dos escapulários. Já às 19h, a última celebração do dia contará com a coroação de Nossa Senhora e mais uma bênção dos escapulários, também presidida pelo padre Pachielli.

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo está localizada na Rua Eugênio de Andrade Egas, nº 146, na Vila Costa do Sol. Toda a comunidade está convidada a participar das homenagens.

