Parceria garante em São Carlos, 1.785 eletrocardiogramas nas Upas

Crédito: Divulgação

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apontam que foram realizados 1.785 exames de eletrocardiograma nas Unidades de Pronto Atendimento (Upas). Os exames foram realizados após uma parceria firmada pelo Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar (DGCH) da SMS com o Hospital do Coração (HCOR), de São Paulo.

Dos 1.785 eletrocardiogramas realizados, 951 foram pela UPA da Vila Prado, 487 pela UPA do Santa Felícia e outros 347 pela UPA do Cidade Aracy. A parceria, desde outubro de 2023, trouxe benefícios técnicos/práticos e o recebimento de novos notebooks e aparelhos de Eletrocardiograma (ECG) para as Unidades de Pronto Atendimento dos bairros Cidade Aracy, Vila Prado e Santa Felícia.

O ECG é destinado à assistência de pacientes que chegam com dor torácica, sendo referência para esse atendimento. As UPAS de São Carlos já tinham eletrocardiogramas, porém com essa parceria, recebeu novos equipamentos, além da assistência para diagnóstico.

Outro benefício importante é que a partir do exame os médicos do HCOR geram um laudo em poucos minutos, diagnosticando se o paciente necessita de intervenção imediata, como o cateterismo. Caso precise, o paciente é encaminhado de imediato a Santa Casa para que seja realizado o procedimento coronariano.

O aparelho para exames de ECG proporciona mais celeridade na assistência aos pacientes de urgência cardíaca assistidos nas UPAS e a cessão de mais aparelhos foi viabilizada pelo projeto “Boas Práticas na Atenção em Cardiologia e Urgências Cardiovasculares”, implantado nas unidades com objetivo principal de qualificação do atendimento às urgências cardiovasculares por meio da realização da Tele-eletrocardiografia, Teleconsultoria Cardiológica e capacitação quanto ao manejo das principais urgências cardiovasculares.

A diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da SMS, Daniele Robles Antoneli, ressaltou que a parceria com o HCOR com novos equipamentos e a capacitação dos profissionais de saúde por um hospital especializado em doenças cardiovasculares, torna o diagnóstico preciso, o atendimento mais assertivo e tranquiliza a equipe, porque quando se trata de doenças cardiovasculares o tempo é importante para salvar vidas.

