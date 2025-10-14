Parceria entre Sebrae e Prefeitura vai estruturar plano de turismo inteligente em São Carlos

Com o objetivo de aprimorar o planejamento e fortalecer a governança do turismo em São Carlos, a Prefeitura Municipal, em parceria com o Escritório Regional do Sebrae, deu início a uma consultoria técnica especializada voltada à estruturação e modernização da gestão do setor.

A iniciativa integra as secretarias municipais de Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Cidade Inteligente e Transparência. O trabalho é conduzido pelo professor doutor Fábio Pozato, bacharel em Turismo pela USP, contratado pelo Sebrae para liderar as ações.

Diagnóstico e plano estratégico

A consultoria prevê o fortalecimento da governança turística local e regional, o desenvolvimento de um plano de destino turístico inteligente e a criação de um sistema de gestão de informações para o setor. O estudo será fundamentado em sete dimensões principais: sustentabilidade econômica, acessibilidade, tecnologia, governança, experiência do turista, sustentabilidade ambiental e social.

A metodologia envolve seis encontros presenciais, atividades de gabinete e de campo, além da elaboração de um relatório de diagnóstico que mapeará políticas existentes, identificará lacunas e proporá estratégias para uma gestão mais eficiente, integrada e sustentável.

Potencial turístico e desenvolvimento regional

O vice-prefeito de São Carlos, Roselei Françoso, agradeceu ao Sebrae pela parceria e ressaltou a importância da iniciativa.“São Carlos tem vocação para o turismo de negócios, tecnológico, religioso e histórico. Essa consultoria é essencial para nos ajudar a trilhar o caminho rumo à conquista do título de Município de Interesse Turístico (MIT). Ela vai nos auxiliar a explorar nosso melhor potencial, incluindo os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha, que possuem atrativos naturais e históricos importantes, capazes de gerar emprego e renda para a população”, afirmou.

A gerente regional do Sebrae, Ariane Canellas, explicou que a consultoria integra o Programa Cidade Empreendedora, dentro do eixo “Vocações”, que identifica o turismo como vetor de desenvolvimento local.

“O diagnóstico permitirá avaliar a estrutura da Secretaria de Cultura e Turismo, o arcabouço legal e o relacionamento entre os atores da governança turística. A partir disso, será possível traçar estratégias para ampliar o ticket médio, a taxa de ocupação e o consumo no comércio e na gastronomia local, fortalecendo o turismo como um segmento econômico relevante e com senso de pertencimento junto à população”, destacou.

Parceria estratégica

Dentro do Programa Cidade Empreendedora, o Sebrae já atua em outras frentes no município, como o projeto Facilita São Paulo, que simplifica a abertura de empresas; o Governo Fora da Caixa, que incentiva compras públicas de startups; e o Gestão Colaborativa do Turismo, realizado com os municípios da Região Turística Serra do Itaqueri.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, reforçou a importância da parceria.“Essa consultoria vai nos proporcionar um diagnóstico claro sobre as necessidades de investimento no turismo receptivo, na organização de roteiros e na atualização da legislação. Com isso, poderemos pleitear mais recursos junto aos governos estadual e federal. O Sebrae tem sido um parceiro estratégico no fortalecimento da política de desenvolvimento econômico e turístico de São Carlos”, ressaltou.

O primeiro encontro contou ainda com a presença da secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff; do secretário adjunto de Turismo, Hícaro Alonso; da chefe de gabinete da Secretaria de Cidade Inteligente e Transparência, Sílvia Keller Villas Boas; do diretor de Promoção Turística, Manoel Virgínio; e da servidora municipal Karina Dovigo.

