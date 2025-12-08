Parceria entre Prefeitura e Governo Federal beneficia 1.500 famílias em assentamento

Crédito: Divulgação

O vice-prefeito de São Carlos, Roselei Françoso, representou o prefeito Netto Donato na cerimônia de criação do Assentamento Capão das Antas, realizada no último sábado (06/12). O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e beneficia 150 famílias agricultoras que aguardavam, desde 2010, uma solução definitiva para a regularização fundiária da área.



A nova área de assentamento foi viabilizada por meio da doação de terras da Prefeitura de São Carlos à União. A transferência foi formalizada em outubro deste ano, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o município e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), permitindo que o Capão das Antas fosse destinado oficialmente à reforma agrária.



Durante a solenidade, realizada no próprio assentamento, o vice-prefeito destacou a importância histórica do ato e agradeceu ao ministro pela visita. “É um momento histórico para São Carlos e, especialmente, para as 150 famílias agricultoras que há mais de uma década aguardavam por justiça e dignidade. Esse sonho só se tornou realidade graças ao trabalho firme e humano do saudoso ex-prefeito Airton Garcia e do prefeito Netto Donato”, afirmou Françoso.



Ele lembrou ainda que o acordo firmado em outubro foi determinante para a criação do assentamento. “Essa iniciativa demonstrou a disposição do governo Netto em enfrentar um tema complexo, apresentando soluções concretas e priorizando as pessoas”, completou.



Na ocasião, Roselei Françoso entregou dois ofícios ao ministro Paulo Teixeira: um solicitando recursos para aquisição de maquinários destinados à manutenção das estradas rurais e outro pedindo uma audiência em Brasília para tratar de demandas adicionais do município.



O ministro reforçou o compromisso do governo federal com o desenvolvimento da agricultura familiar. “As famílias selecionadas receberão créditos para moradia e para estruturar a produção, com orientação técnica. Aqui será um assentamento diferenciado, com potencial para café, cacau e frutas de alto valor econômico, garantindo renda e perspectivas para os jovens do campo”, afirmou Paulo Teixeira.

A superintendente regional do Incra, Sabrina Diniz Bittencourt Nepomuceno, destacou a relevância da parceria com São Carlos. “É a primeira vez, no Estado de São Paulo, que um município doa uma área ao Incra para concessão de uso às famílias”, ressaltou.

Representantes dos agricultores também comemoraram a conquista. “A vitória do Capão chegou. Chegamos a um acordo e estamos vendo os documentos se concretizarem. Agradecemos ao ministro e ao prefeito Netto Donato pela concessão”, declarou Marli Mariano, presidente da Associação de Agricultura Familiar Capão das Antas.

O evento contou ainda com a presença da reitora da UFSCar, professora doutora Ana Beatriz de Oliveira; da deputada estadual Márcia Lia; do vereador Djalma Nery; do advogado da associação, Waldemir Soares; além dos secretários municipais coronel Alexandre Wellington de Souza (Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal) e Leandro Severo (Cultura e Turismo).

