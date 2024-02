Parceria conscientiza população sobre os cuidados contra a dengue em São Carlos

Crédito: Divulgação

As ações de combate à dengue em São Carlos ganharam reforço de agentes da CPFL Paulista. A partir desta semana, os profissionais que fazem a leitura do consumo de energia e entregam as contas farão também a entrega de panfletos educativos para conscientizar as famílias sobre as medidas que devem ser adotadas, em casa, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A ação ocorre em parceria com a Prefeitura e esse reforço dos agentes da distribuidora se dá na esteira do aumento dos casos no país. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES), 265 mil casos de dengue e 17 mortes em função da doença foram registrados somente neste início de 2024.

“A Secretaria de Saúde tem trabalhado com diversas ações para a redução de casos e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Essa parceria com a CPFL Paulista vai contribuir muito para os resultados em nosso município, conscientizando a população”, afirma a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Martins.

Júlio Cesar de Oliveira, consultor de relacionamento da CPFL Paulista na região, afirma que a parceria é importante e beneficia a população. “Trata-se de uma questão de saúde pública e todos devem contribuir fazendo a sua parte, com engajamento na eliminação dos criadouros", comenta.

O material traz dicas básicas de cuidados que podem ser adotados em casa, principalmente a eliminação de qualquer foco de água parada, em espaços abertos ou fechados. De acordo com a SES, o período de chuvas traz um alerta adicional para os locais que possam armazenar água e servir para a proliferação do mosquito da Dengue. Dados da secretaria indicam que 80% dos criadouros estão nas residências.

