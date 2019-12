Parceria celebra R$ 36 mil revertidos para crianças carentes

Crédito: Marcos Escrivani

Celebrada na tarde do último sábado, 14, na Paróquia de Vila Isabel, a missa de agradecimento aos colaboradores no exercício de 2019, contou com a presença da Comissão Paixão Sertaneja, através de seus integrantes Tiago Moraes, Rykoff Aidar e Nelson Maiello.

O padre Marcos Coró e os diretores Nelson Teixeira e Antônio Beltrame comemoraram o resultado obtido. “É uma parceria de cinco anos e solidificada com honestidade e dedicação. Que Nossa Senhora da Babilônia ilumine nossa união por muitos anos para ajudarmos nossas crianças”, afirmou o padre Marcos Coró.

A Cavalgada da Babilônia que terá o selo de 25 anos em 2.020 é uma tradição regional comemorada. “Sou nascido e criado na Vila Isabel e estar organizando com a Comissão os eventos que ajudam a Paróquia que frequento desde pequeno não tem coisa que pague”, finalizou Tiago Moraes.

Os interessados em ver as prestações de conta é só dirigir-se à sede da Creche da Divina Providência, localizada na Vila Isabel.

