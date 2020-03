Paraty suspende temporariamente transporte de universitários são-carlenses que estudam em Araraquara

Imagem ilustrativa - Crédito: Divulgação

A viação Paraty suspendeu, nesta segunda-feira (16), o serviço de transporte de universitários são-carlenses que estudam na cidade de Araraquara. A empresa disse que a medida é uma prevenção contra o coronavírus e entra em vigor a partir desta terça-feira (17).

A Paraty transporta quase 200 alunos diariamente, nos três períodos, para a UNESP, UNIARA, UNIP, SENAI e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) de Araraquara.

A empresa ainda transportou na manhã desta terça-feira os estudantes no período da manhã, durante a tarde e à noite para a UNESP. “Devido as medidas de prevenção adotadas, contra o coronavírus, pelas Universidades, realizando a suspensão temporária das aulas, o transporte a partir do dia 17/03/2020, será suspenso por completo, em todos os períodos”, informou a empresa em nota.

UNESP

Unesp informou que suspendeu aulas presenciais e eventos até 17 de abril.Diante das novas diretrizes das autoridades sanitárias e do governo estadual sobre as medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio da Covid-19 no Estado de São Paulo, o Comitê Unesp Covid-19 informa: As aulas presenciais estão suspensas de 17 de março a 17 de abril de 2020, mantendo-se excepcionalmente as atividades acadêmicas dos cursos das áreas de saúde que possam contribuir para a contenção da epidemia. As aulas com metodologia a distância estão mantidas.

UNIARA

A universidade informou que faz parte do plano de alerta contra a pandemia e não tem entre os alunos casos confirmados, até o momento. Mesmo assim, a Uniara disse que resolve suspender todas as atividades teóricas e práticas dos cursos presenciais, a partir do presente momento até o dia 28 de março de 2020, com exceção dos estágios do 4º ano do Curso de Enfermagem e o Internato do Curso de Medicina, pois, tais profissionais a pedido do Ministro da Saúde deverão estar em prontidão.



UNIP

A universidade informou que decretou a suspensão das atividades presenciais a partir desta segunda-feira (16) até o dia 29 de março. Informou que as atividades EAD continuam normalmente e que a situação será analisada no período da suspensão de atividades.

