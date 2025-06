Paraná Filho critica local escolhido para a realização do Rodeio

Local onde será realizado o rodeio - Crédito: arquivo

Durante entrevista à Rádio São Carlos FM nesta quinta-feira (12), o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, fez críticas ao local definido para sediar o São Carlos Rodeio Fest, previsto para agosto. Embora tenha deixado claro que não é contra a realização do evento, o secretário questionou a escolha da antiga área da empresa de tubos Cardinalli, apontando problemas como acúmulo de entulho, ferro e outros materiais que, segundo ele, inviabilizariam a liberação do espaço por órgãos sanitários, agrícolas e de segurança pública.

Além das condições do terreno, Paraná destacou que o local pode causar impactos negativos no trânsito, no sossego da vizinhança e na segurança, especialmente por estar próximo à Rodovia Washington Luís, que atualmente passa por obras.

Como alternativa, o secretário sugeriu o Centro Municipal de Atividades Equestres “Vereador Paraná” para sediar o rodeio. Ele ressaltou que o espaço público conta com mais de 12 alqueires, superando em tamanho áreas utilizadas por grandes eventos como o rodeio de Americana. O local já possui pista, estacionamento e estrutura adequada para eventos de grande porte.

Paraná também afirmou que sua secretaria ainda não foi oficialmente procurada pela organização do São Carlos Rodeio Fest, mas reforçou que a liberação da pasta é indispensável para que a Defesa Agropecuária do Estado autorize a realização do evento. O pedido formal deve ser feito com, no mínimo, 30 dias de antecedência.

PARANÁ TEM EXPERIÊNCIA

Paraná tem experiência em eventos semelhantes ao rodeio. No ano passado ele foi um dos fomentadores do “Top Três Tambores e Top Ranch", que aconteceu no Centro Municipal de Atividades Equestres. Na ocasião, o evento terminou com um grave incidente após a soltura de fogos pela equipe da dupla Bruno e Barreto, que causou a fuga de cavalos, deixando um guarda municipal gravemente ferido e provocando um acidente próximo ao Parque Itaipu. Paraná lamentou o ocorrido e responsabilizou a produção dos artistas, que teria descumprido legislações que proíbem fogos de artifício com estampido.

40 ANOS DE ESTRADA

O empresário Marcos Pacheco, responsável pela MP Promoções, afirmou em recente participação no programa SCA Entrevista que a área escolhida é bem localizada e que aguarda apenas as autorizações necessárias para iniciar a limpeza do terreno. A montagem da estrutura deve começar entre 40 e 50 dias antes da abertura oficial do evento, programado para o dia 8 de agosto. Segundo ele, a estrutura será de alto padrão, compatível com os principais rodeios do país. “É uma montagem muito robusta e eu sou acostumado a dizer que não brinco de fazer evento, eu faço evento e tudo o que a gente está trazendo para cá é o melhor que o Brasil oferece em nível de estrutura”, disse.

A MP Promoções atua há mais de 40 anos na organização de grandes eventos e é responsável por rodeios em cidades como Bragança Paulista, Lins, Socorro, Guaxupé, Cotia e São José. Em São Carlos, o Rodeio Fest prevê shows com grandes nomes da música nacional em dois finais de semana de agosto, incluindo apresentações de Luan Santana, Gusttavo Lima, Murilo Huff e Dennis DJ.

