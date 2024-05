Paralisação dos ônibus: salário pode ser descontado por falta ou atraso?

SIGA O SCA NO

Passageiros aguardam em ponto de ônibus - Crédito: Maycon Maximino

Uma dúvida que muitos trabalhadores e empregadores é quando há paralisação de motoristas de ônibus como desta segunda-feira, se o chefe pode descontar do salário a falta ou mesmo o atraso na chegada ao trabalho.

O SCA foi em busca de respostas em sites especializados em direito. Segundo apurado, não há na lei trabalhista dispositivos que regulem a justificativa de ausência no trabalho por causa de greves e paralisações no transporte público, portanto, a empresa pode descontar do empregado a falta ou mesmo o atraso.

Contudo, quando o trabalhador depende do transporte público para ir até o trabalho, porém está impossibilitado devido a greve, a ausência poderá ser justificada por se tratar de um caso de Força Maior.

Veja o que diz o art. 501 da CLT:

"Considera-se como força maior todo evento inevitável, alheio à vontade do empregador, e para cuja ocorrência este não tenha contribuído, direta ou indiretamente."

Entretanto, cada caso deverá ser analisado de forma individual, podendo o empregado compensar a ausência em outros dias.

