Para PT, “Carreata pelo Trabalho” é possível atentado contra a saúde pública

O Partido dos Trabalhadores (PT) de São Carlos, através do seu presidente, Erick Silva, protocolou na tarde desta sexta-feira, 17, no Ministério Público Estadual (MPE), um pedido para averiguação de um possível atentado a saúde pública, conforme artigo 268 do Código Penal, descumprimento do Decreto Municipal n° 140 (prorrogado através do Decreto n°155) e Decreto Estadual 64.881 (prorrogado através do decreto n° 64.920), ao se referir a "Carreata pelo Trabalho", que está marcada para este sábado, 18, em São Carlos.

O evento, organizado por comerciantes, autônomos, empresários e comerciantes, tem como meta o pedido de reabertura com restrição, dos estabelecimentos comerciais, já que decreto do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal, fez com que ocorresse o isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus.

Já o PT considera que a Carreata Pelo Trabalho incentiva a aglomeração e o descumprimento de atos oficiais, bem como se coloca à contramão das recomendações de organizações da saúde e sanitária internacionais, como a OMS.

“Acreditamos em consonância com entidades sanitárias e de saúde, e também com o governo Estadual e Municipal, que a quarentena é a hoje a melhor maneira de combatermos a propagação do coronavírus, que ceifou tantas vidas, e continua em uma disseminação vertiginosa pelo mundo todo”, diz a nota emitida pelo PT.

“Ressaltamos ainda, a necessidade de plano transversal entre a saúde e economia no esforço de dirimir os danos econômicos e sociais causados pela pandemia. Nesse sentido reencaminhamos o ofício enviado à Prefeitura Municipal e Comitê Gestor da Crise do município que aborda 13 pontos essenciais dessa luta”, concluiu a nota.

