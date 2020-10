Para manter tradiçao, Leite Sem Fronteiras prepara ação solidária para o Dia das Crianças

Em anos anteriores, muita alegria da garotada: em 2020, os momentos, continuam, mas com medidas de segurança devido a pandemia da Covid-19 - Crédito: Divulgação

O grupo Leite Sem Fronteiras, que tem atuado de forma incessante nesta época de pandemia da Covid-19, arrecadando alimentos para famílias carentes, prepara mais uma ação solidária que será colocada em prática no sábado, 10 e domingo, 11, no distrito de Santa Eudóxia e no Jardim Santa Angelina, quando pelo menos mil crianças de famílias carentes irão receber brinquedos, refrigerantes e guloseimas. O motivo da iniciativa é o Dia das Crianças, comemorado segunda-feira, 12, juntamente com Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

A campanha será feita com todos os protocolos de segurança e será realizada em dois dias justamente para evitar a aglomeração de pessoas.

Patrícia Nazzari, uma das voluntárias disse que o grupo busca doações de empresas e pessoas para que possam levar um pouco de felicidade para as crianças neste dia. Estamos aceitando doações de refrigerantes caçulinha e guloseimas em geral. Queremos atender pelo menos mil crianças com esta ação”, disse.

As doações podem ser feitas pelos fones 997261439 (Erika) ou 991768085 (Patrícia).

TRADIÇÃO DE 40 ANOS

Este ano, a ação solidária ganha o nome de Leite Sem Fronteiras, mas festa destinada para as crianças, está na vida de Patrícia e de seus familiares.

“Esse projeto teve início quando eu tinha apenas cinco anos. Minha avó Eugênia Bergamasco Griffo, minha mãe Pierina Tata Griffo Sonquine e meu pai Maurício Carlos Sonquine iniciaram tudo”, disse Patrícia, salientando que a ação social está na quarta geração, ao se referir a tia Lázara Lazinha Griffo da Silva, minha irmã que é meu porto seguro Erika Sonquine e meus filhos Enzo, Fabinho, Pedro e Gabriel”, disse.

Patrícia disse que sua mãe (Tata) faleceu há 9 anos e mesmo assim a ação solidária não parou. “Ela dedicou a vida a essas crianças. Lembro que eles faziam todo ano, almoço e distribuíam brinquedos para mil crianças do Gonzaga. Abria a casa para este almoço e interditava a rua”, disse, saudosa. “Gostaria de homenagear minha mãe neste dia, porque para mim e para minha família tudo isso devemos a ela”, comentou.

Após quatro décadas, Patrícia conta que não esperava esta crise mundial profunda diante da pandemia da Covid-19 e mesmo diante de tantas dificuldades encontradas ao longo de 2020, disse que pretende proporcional um final de semana feliz para centenas de crianças.

“Neste momento caótico, precisamos alegrar estas crianças e ser luz na vida deles e não um interruptor que apague a chama da esperança de dias melhores. Sabemos da necessidade de leite e alimentos, mas também sabemos que é um dia esperado por elas.

Faremos esta ação com muito amor, tomando todas as medidas de segurança como recomenda o Ministério da Saúde. Minha irmã Erika nos lembrou como era importante esse dia para nós. Éramos de uma família muito humilde e o presente que minha mãe distribuía através das arrecadações era o mesmo que nós ganhávamos no Dia das Crianças e esperávamos ansiosamente. Por isso não deixaremos essas crianças a espera de um brinquedo este ano. O Leite Sem Fronteiras foi criado este ano, mas este projeto já tem 40 anos”, finalizou.

