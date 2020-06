Para evitar colisão, motorista freia ônibus bruscamente e três ficam feridos

Crédito: Maycon Maximino

Para evitar um acidente de trânsito, o motorista de um ônibus freou bruscamente o coletivo e três pessoas ficaram feridas na tarde desta quarta-feira, 24.

O fato aconteceu na Avenida São Carlos, próximo a rua 15 de Novembro. O motorista do coletivo disse que transitava normalmente quando teria sido fechado por um carro.

Para evitar a colisão, freou o pesado veículo e uma mulher de 58 anos, um homem de 46 anos e outro de 35 anos, com necessidades especiais, passageiros do ônibus, ficaram feridos e foram socorridos pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros e pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

