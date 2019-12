Para conter enchentes, CDHU deve ganhar ‘piscinão’ em 2020

CDHU sofre com alagamentos há muito tempo - Crédito: Arquivo/SCA

São Carlos conta com pontos tradicionais de enchentes. E entre esses locais que apresentam problemas está o conjunto de condomínios da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, em Vila Isabel.

Está em adiantada negociação a construção de um piscinão localizado em área doada pela Rede Ferroviária Federal, ao lado do Pavilhão São Carlos Exposhow. A obra não custaria um centavo à Prefeitura. Trata-se de contrapartida de três empreendimentos da Construtora MRV, no valor de R$ 1,4 milhão.

De acordo com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, as obras estão em estágio de negociação com o Ministério Público (MP), que tem um inquérito em aberto para justamente apurar o escoamento de água dos condomínios. “Uma nova reunião está marcada para acontecer na promotoria, em seis de janeiro”, informou.

Contenção

De acordo com o secretário de Habitação, o piscinão servirá para conter as águas da Avenida Getúlio Vargas, que desembocam na Praça Itália e causam transtornos. “Além disso, a Prefeitura começa a dar estrutura para a pavimentação do Parque São José, o distrito industrial atrás da Getúlio Vargas, uma obra esperada pelos empresários da região”, informou.

Muller contou que, após todos os trâmites burocráticos, as obras dos piscinão ficam prontas em 90 dias.

