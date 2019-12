Papai Noel faz a festa durante Natal Solidário no Fagá

Crédito: Marcos Escrivani

Muita alegria e divertimento, com dinheiro a refrigerantes, pipoca e cachorro quente. Além de pintura facial e animais feitos em bexigas. Aproximadamente 80 crianças do Conjunto Residencial Maria Stella Fagá, Jardim Santa Felícia, Cidade Aracy, Jardim Munique, Tangará, Coqueiros, São Carlos 8, entre outros bairros fizeram a festa ao lado de Papai Noel durante o Natal Solidário proporcionado pelo 18º ano seguido pela família do assistente social Benedito Elson da Silva, 62 anos.

Na manhã deste domingo, 22, no Centro Comunitário do Maria Stella Fagá famílias cadastradas compareceram para retirar os brinquedos.

Cada criança teve a oportunidade de escolher aquilo que mais agradava, entre carrinhos, caminhões, bikes, patinetes, patins, bonecas, bichos de pelúcia, bolas, entre dezenas de brinquedos.

“Alguns minha família comprou. Vários vieram através de doações. São brinquedos novos e usados, mas em excelente estado de conservação. Todos foram entregues após cadastro que fizemos com as famílias carentes”, disse o assistente social, conhecido como Benê.

Em entrevista ao São Carlos Agora, ele relatou que em sua infância teve a felicidade de ganhar brinquedos. “Meus pais sempre me presentearam”, lembra. “Trabalho na área social, diariamente com famílias carentes e senti a necessidade de proporcionar um mínimo de felicidade. Por isso iniciei em casa, há 18 anos, o Natal Solidário. Mas aí essa ação social ganhou proporções e passei a fazer no centro comunitário”, explicou.

UNIÃO

Para Benê ter a chance de ver o sorriso no rosto de uma criança não tem preço. “Sinto necessidade de poder fazer este evento todos os finais do ano”, explicou.

Com a ajuda de várias pessoas e comerciantes que confiam em seu trabalho que não visa nenhum tipo de interesse, o assistente social pode realizar mais um Natal Solidário. “Atender o pedido de uma família carente e agradar uma criança faz com que possamos renovar o espírito. E farei todos os anos, com a graça de Deus e até onde Ele permitir”, finalizou.

FELICIDADE PARA RENAN

Ao lado do prédio do Centro Comunitário, em um gramado, Renan de apenas 2 anos, brincava com o carrinho que recebeu minutos antes do Bom Velhinho.

Patrícia Ap. Silva, 30 anos, auxiliar de escritório, mãe do pequeno, apesar de tímida, estava feliz. “É uma sensação muito boa ver que há pessoas de bom coração que pensam no próximo. Agradeço de coração poder dar momentos de felicidade para meu filho”, disse.

