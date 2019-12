Papai Noel enfrenta chuva e entrega 10 bikes em um Natal iluminado

Crédito: Marcos Escrivani

Ao invés de trenó, uma picape; sai renas e entra bikes; substituem-se doendes, por ciclistas. Mas o que importa é a ação social e mesmo em uma chuvosa noite de quinta-feira, 19, dez crianças de famílias carentes residentes no Cidade Aracy, Antenor Garcia, Eduardo Abdelnur e Jardim Zavaglia receberam uma inusitada e surpreendente visita: Papai Noel, Mamãe Noel e toda sua trupe levaram as bicicletas que foram pedidas em cartinhas endereçadas ao bom velhinho e depositada em igrejas.

Desta forma foi o 1º Pedal de Natal, criado e realizado pelo grupo Pedala São Carlos. Centenas de ciclistas e entusiastas fizeram uma ação inédita na cidade. Partindo do Kartódromo rumo ao centro da cidade com destino aos bairros periféricos, foram cumprir uma linda missão, que seria a entrega das bikes.

Os pequenos Bryan, Rayssa, Ane, Nubya, Lucas, Pietro, Mariana, Patrick, Nicolas e Cauê, foram pegos de surpresa em suas casas e cada um pode ter seu sonho de Natal realizado. “É emocionante fazer um pedal com este objetivo, paramos o centro entregando balas, brinquedos e realizamos o sonho de crianças simples, foi uma lição de vida e esperamos cada ano aumentar as doações e o movimento”, disse Everson José Coxinha Padilha, idealizador do evento.

O evento contou com suporte da Comissão Paixão Sertaneja e da Polícia Militar, que acompanhou a ação social do início ao fim, com intuito de proporcionar segurança aos ciclistas.

