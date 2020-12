Papai Noel cumpre jornada e entrega 178 presentes no Natal Solidário

Crédito: Divulgação

Não teve abraço e nem beijo. Afinal, a pandemia da Covid-19 não permite aproximação. Mas a emoção esteve presente durante o 3º Natal Solidário promovido pela ONG MID. Desta forma, crianças com necessidades especiais e seus irmãos menores de 12 anos de 178 famílias cadastradas tiveram direito a um presente, bicho de pelúcia, naninha e um kit de guloseimas cada um das 14h às 17h de sábado, 12, no salão de festas da Igreja São Joao Batista, no Jardim Santa Felícia.

Os protocolos de segurança foram os mais rígidos possíveis. Afinal, todas as crianças com necessidades especiais integram o grupo de risco da Covid-19. Poucas pessoas no salão e o carinho dos presentes e do Papai Noel cadeirante ficaram no olhar.

“Foi muito emocionante”, disse a presidente da ONG, Cássia Regina de Camargo Pau. Estiveram presentes os padres João Victor Bule (responsável pela paróquia) e Pedro de Celso Gardini que se emocionaram com as cenas comoventes durante a entrega. Representantes do Rotary Club que apadrinharam todas as crianças, oferecendo os kits de doces, também foram ao Natal Solidário.

MISSÃO CUMPRIDA

Cássia disse que um contato próximo foi impossibilitado, mas o que valou foi o carinho no olhar. “Não faltou emoção. Foi maravilhoso. Mesmo de longo conseguimos ver todas as crianças. A maioria pela primeira vez este ano, pois devido a pandemia, não pudemos ter aproximação desde março”, explicou, salientando que famílias de Ibaté e Descalvado, cadastradas na ONG, foram buscar as recordações.

Para Cássia não foi somente a missão cumprida. Foi a realização de um sonho. “Agora vamos começar a planejar o 4º Natal Solidário. Mas estamos felizes, pois vencemos a pandemia. Demos um olé nesta doença e conseguimos presentear todos nossos anjinhos. Estamos com uma felicidade imensa. Agradecemos primeiramente a Deus e a todos aqueles que contribuíram para dar este momento de felicidade para todas as crianças e suas famílias”, finalizou.

