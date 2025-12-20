Papai Noel chega de helicóptero e leva alegria a diversos bairros de São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Uma ação especial de Natal movimentou diversos bairros de São Carlos neste fim de semana com a chegada do Papai Noel de helicóptero, surpreendendo crianças e famílias em diferentes regiões da cidade. A iniciativa contou com o apoio de empresas, projetos sociais, entidades e do poder público municipal.

O helicóptero pousou em vários pontos estratégicos, permitindo que a ação alcançasse comunidades de diferentes bairros. Entre os locais visitados estão:

Rua Deputado Antonio Donato, antiga Rua 5, nº 407, no Jardim Zavaglia, junto à ONG Nave Sal da Terra

Projeto Cemear, na Avenida Maranhão, nº 35, Jardim Gonzaga

Rua da Paz, região da UBS Mangueira – CDHU

Rua Rachid Kabalan Fakhori, no campo de futebol do Santa Felícia

Avenida Cônego Alberico Volpe, nas quadras do São Carlos 8

Rua Hilário Martins Dias, nº 172, no Campo do Raspadão, na Cidade Aracy

Em cada parada, o Papai Noel foi recebido com entusiasmo, promovendo momentos de confraternização e reforçando o espírito natalino. A ação teve como objetivo levar alegria às crianças, além de fortalecer o trabalho social desenvolvido em diferentes regiões da cidade.

O evento contou com o apoio de diversas empresas, instituições e parceiros, entre eles: Siltomac Carnes, Auto Socorro Flash, Adega Insônia Beer, Mercado Silva, Padaria Renascença, Sorveteria Ice Polar, Mercadinho da Li, Bar do Borelli, Guaraná São Carlos, Jessé Salgados, Drogaria Farma 8, Skinão Gás e Água, Supermercado Andrade, além de projetos e entidades como o Projeto Cemear, Nave Sal da Terra, Fundo Social de Solidariedade, e torcidas organizadas como Gaviões da Fiel e Torcida Independente São Carlos, além do Abutres Moto Clube.

A ação também contou com o apoio institucional do Fundo Social de Solidariedade, da primeira-dama Erika Donato, da chefe de gabinete do Fundo Social, Eucimara, do prefeito Neto Donato e do vice-prefeito Roselei Françoso.

