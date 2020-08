Papai exemplo, papai herói, papai que venceu a Covid-19

Crédito: Divulgação

Super-homem? Fraquinho; The Flash? É lento; Homem-Aranha? Não tem tanta agilidade; Thor? Fica só no mito... Mas quando se fala de Marcelo Carlos dos Santos, um projetista de 49 anos, ai o “bicho pega”. É o papai exemplo, o papai herói e o papai que mandou às favas o Sars-Cov-2, o invisível e letal vírus responsável pela pandemia da Covid-19.

E quem discordar, vai ter que se explicar para seus nove filhos, seus três netos e sua esposa. Marcelo é um patriarca e um pilar que dá sustentação para uma família que reside no Jardim Medeiros.

O projetista é mais um “ator principal” da série de reportagens especiais que o São Carlos Agora idealizou para homenagear os pais, na semana que antecede o Dia dos Pais, comemorado domingo, 9.

Antes de iniciar a homenagem, a prole de Marcelo: casado com a dona de casa Fabiana F.D.B. Santos, 44 anos é pai de Gabriel, 29 anos (casado com Carla, 30 anos e pai de José Felipe, de 1 ano e 8 meses e de Giovana, que está ‘no forno’, com a mamãe no novo mês de gravidez); de Bruna Fabiana (mãe de Tony, de um ano e seis meses); de Rafael, 17 anos; de Miguel, 16 anos; de Maria Júlia, 13 anos; Ana Luísa, 9 anos; Sofia, 4 anos e Joaquim, 10 meses.

A família é grande e após consenso, Bruna Fabiana foi a porta-voz dos filhos para definir Marcelo que positivou para a Covid-19, mas deu a volta por cima e venceu a grave infecção.

“No dia 18 de julho (sábado) ele foi até um trabalho e quando retornou, disse para a gente que estava cansado e apresentou uma síndrome gripal”, contou a filha. “Aí, de domingo (19) a quarta (22), passou a ter febre, falta de ar e dor de garganta. Com medo, foi na Unimed e na quinta a noite, uma moça ligou em casa e disse que ele positivou para a Covid-19. Ficamos sem chão”, contou. “Desde então ficou em isolamento, sozinho, em um cômodo da casa, Junto com a Maria Júlia (irmã de 13 anos) que positivou no dia 19 (ela passou a não ter apetite e dores na barriga e cabeça. Os dois ficaram isolados 14 dias, sem contato nenhum com a gente e na segunda-feira, saíram do isolamento”, disse Bruna, salientando que os demais membros da família testaram negativo.

PAIZÃO

Pai herói, super pai. Os filhos não sabem ao certo definir o pai. “Tenho em casa um exemplo de superação em tudo. Poder ver ele com minha mãe há 30 anos, enfrentando as dificuldades juntos e ser nossa referência é algo que não sei explicar”, disse a filha. “Agora eles querem curtir os netinhos”, emendou.

Diante de tão bons exemplos, emocionada e chorando copiosamente no telefone, Bruna disse que ficou com medo de perder o pai quando adoeceu. “Ele faz parte do grupo de risco, pois tem bronquite. Sem contar que a família já perdeu dois amigos, pois a Covid-19 levou. Essa doença não é brincadeira, não é gripezinha. Tem que acreditar que essa infecção mata”, desabafou a filha. “Meu pai tomava todos os cuidados. Era só ele que saia de casa. E mesmo assim foi infectado”, lembrou, temerosa.

NOSSO PAIZÃO

A casa frase, Bruna chorava ao se referir ao seu “pilar de sustentação”. “Ele é meu paizão, a melhor pessoa do mundo. Meu herói e sempre estendeu a mão para me ajudar e me levantar. Até mesmo quando engravidei sem ser casada. Ele me apoiou sempre, nunca me abandonou, salientando que domingo, 9, será marcante.

“Todo ano foi especial. Mas este, é muito mais. Meu pai venceu a Covid-19 e está com a gente. Então vai ser muito paparicado domingo, mais que nos outros dias”, prometeu. “Terá direito a um café da manhã especial, um almoço mais especial ainda, cartas de todos os filhos, além de um monte de beijos e abraços.

RECADINHOS DO CORAÇÃO

O SCA provocou os filhos de Marcelo dos Santos e quatro aceitaram e escreveram frases que se tornam públicas ao demonstrar o amor incondicional para o pai:

BRUNA FABIANA: “Meu pai e um verdadeiro herói, que junto a Deus, superou tudo”.

ANA LUIZA: “Agradeço a Deus por ter me dado o pai que tenho. Te amo papai”

MARIA JÚLIA: “Nem todos os pais usam coroa. A prova disso é o meu pai! Sei que posso contar contigo em todas as situações, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis! Obrigado por ser o melhor pai que alguém poderia ter. Eu te amo muito meu pai”

GABRIEL: "Pai te amo e obrigado por todos esses anos! Sinto orgulho de tudo que passamos juntos, nos momentos ruins e nos bons. Sempre me ensinando as coisas, me ensinando a viver o tempo de Deus! E quantas alegrias o Senhor tem nos dado em seu tempo! Muito obrigado pela Fé que me passaste. Isso tem salvo a minha vida e hoje, da minha família! Eu te amo, amo o amor que tem para com meus irmãos e em especial, o amor que tem a minha Mãe! Que o senhor sempre te proteja, de saúde e ânimo a seguir está missão da qual você tanto fala que é conduzir essa família, nada fácil! Mas o senhor de ti, quer algo grandioso! Um abraço!"

