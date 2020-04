Papa nomeia bispo da Diocese de São Carlos membro da Pontifícia Comissão para América Latina

Crédito: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 20, o papa Francisco nomeou Dom Paulo Cezar Costa como membro da Pontifícia Comissão para a América Latina. O bispo da Diocese de São Carlos é o único brasileiro nomeado. Junto dele também foram anunciados como membros da comissão o Cardeal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, Bispo de Huehuetenango (Guatemala) e Dom Juan de La Caridad García Rodríguez, Arcebispo de San Cristóbal de La Habana (Cuba).

De acordo com o site da Pontifícia Comissão para América Latina (http://www.americalatina.va/) a Comissão é um organismo da Cúria Romana, criado em 1958, com o objetivo de “aconselhar e ajudar as Igrejas particulares da América Latina” e “estudar as questões que se referem à vida e ao progresso de tais comunidades. Igrejas, especialmente estando à disposição, os dicastérios da Cúria interessados em razão de sua competência e as próprias Igrejas para resolver as questões ditas”. (João Paulo II, Pastor Bônus da Constituição Apostólica, art. 83).

A nomeação não implica a saída de Dom Paulo da cidade de São Carlos. Seguindo nos trabalhos a frente da Diocese prestará este auxílio para Igreja no mundo, de modo específico na América Latina, como membro da Pontifícia Comissão.

