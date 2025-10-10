(16) 99963-6036
sexta, 10 de outubro de 2025
Cidade

Pane elétrica na captação do Ribeirão Feijão causa baixa pressão e desabastecimento em vários bairros

10 Out 2025 - 07h59Por Jessica CR
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que uma pane elétrica atingiu, na noite de quinta-feira (9), o Centro de Produção de Captação do Ribeirão Feijão, responsável por cerca de 30% do abastecimento de água da cidade.

De acordo com a autarquia, equipes técnicas da CPFL e do próprio SAAE seguem no local nesta sexta-feira (10) para identificar a origem da falha e restabelecer o sistema o quanto antes. Por conta do problema, diversas regiões de São Carlos enfrentam baixa pressão e desabastecimento pontual.

O SAAE reforçou que mantém suas equipes atuando no Centro de Captação para retomar o bombeamento e normalizar gradualmente o fornecimento de água.

Em nota, a autarquia pediu compreensão da população, destacando que novas informações serão divulgadas assim que houver atualização relevante sobre o caso.“Estamos trabalhando de forma ininterrupta para solucionar o problema e restabelecer o sistema com segurança e rapidez”, informou o SAAE.

