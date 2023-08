Pane elétrica afeta fornecimento de água em bairros de São Carlos

SIGA O SCA NO

Caminhões pipa abastecem regiões mais afetadas, principalmente Vila Nery e Boa Vista - Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal emitiu nota na tarde desta sexta-feira, 18, informando que uma falha elétrica em duas das três bombas da captação do Espraiado compromete, temporariamente, o abastecimento de água em pontos isolados de São Carlos. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), a retomada do bombeamento, assim como o abastecimento gradual, já foram providenciados.

A autarquia esclarece, ainda, que a manutenção emergencial das bombas está em fase de execução e que caminhões pipa abastecem regiões mais afetadas, principalmente Vila Nery e Boa Vista.

O abastecimento à população em condições razoáveis, diante da situação, pode ocorrer na próxima segunda-feira, 21.

Em função desse incidente, o Saae também pede a compreensão e ajuda da população no sentido do uso racional da água durante esse período.

