Pandemia suspende temporariamente Festa do Milho de Água Vermelha

Festa do Milho em Água Vermelha chega a reunir em cada edição, 7 mil pessoas - Crédito: Divulgação

A 18ª Festa do Milho de Água Vermelha que deveria ser realizada na primeira semana de abril está suspensa. Mas temporariamente. O evento que reúne anualmente aproximadamente sete mil pessoas durante três dias de festa deve acontecer ainda este ano. A expectativa otimista é da servidora pública municipal Tatiane Aparecida Antonio, 35 anos, que integra a comissão organizadora.

A Festa do Milho é promovida pela Associação Amigos de Bairro de Água Vermelha e o motivo da suspensão é a pandemia do novo coronavírus. “Estamos acatando as determinações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Está vedada a aglomeração de pessoas e isso foi o motivador da suspensão”, comentou.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Tatiane disse que a decisão afetou economicamente dezenas de microempresários que já estavam preparando os alimentos que iriam ser consumidos durante o evento.

“Muitos ambulantes e barraqueiros foram prejudicados. Uma microempresária disse que tinha dois freezers cheios de produtos feitos a base de milho verde e não sabia o que iria fazer”, comentou, salientando que cural, chica doida, pamonha, milho verde cozido, bolo, entre outros quitutes seriam as atrações da tradicional festa realizada no distrito são-carlense. “Iriam ser consumidos aproximadamente 150 mil espigas”, contabilizou.

ARTISTAS SEM TRABALHO

Outro ramo economicamente afetado pela suspensão da festa foi o artístico. Tatiane calculou que aproximadamente trinta artistas iriam se apresentar este ano e que as tratativas estavam praticamente fechadas. “Contudo, infelizmente, aconteceu este triste episódio”, resumiu.

OTIMISMO ACIMA DE TUDO

Durante a entrevista Tatiane frisou em várias oportunidades que a Festa do Milho foi suspensa temporariamente e acredita que no final de junho ou até mesmo em julho, o evento tem boas possibilidades de ser realizado.

“Sou otimista por natureza e tenho fé em Deus. Somos brasileiros e acreditamos nisso. Quero frisar que a festa não foi cancelada e por 17 anos realizada todos os anos. Em 2020, se Deus permitir, ela irá acontecer. Peço que todos fiquem em casa, obedeçam às determinações. Assim, essa pandemia vai embora logo, tudo retorna à normalidade e vamos fazer a Festa do Milho que será um prêmio para Água Vermelha, São Carlos e toda a região. Tenhamos fé, sejamos todos conscientes e assim estaremos na rotina diariamente logo-logo”, finalizou Tatiane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também