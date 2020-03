Pandemia de coronavírus adia evento agropecuário que seria realizado em São Carlos

Simpósio que vai discutir o uso de recursos hídricos no agro foi adiado - Crédito: Aianne Amado

A comissão organizadora do VI Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos (SPARH) decidiu, na manhã desta sexta-feira, 13, postergar o evento para o segundo semestre em função da pandemia de coronavírus. O evento, organizado pela Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos-SP), aconteceria nos dias 19 e 20 de março de 2020.

Segundo o coordenador do simpósio, o pesquisador da Embrapa Julio Palhares, o adiamento foi necessário para garantir a segurança dos participantes, já que o Brasil também tem registrado aumento do número de casos.

Quem já fez a inscrição poderá participar do SPARH no segundo semestre. A nova data será divulgada assim que for definida. Caso o inscrito não possa participar, pode entrar em contato pelo e-mail pecuaria-sudeste.eventos@embrapa.br.

