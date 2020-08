Pandemia da Covid-19 cancela edição da Cavalgada da Babilônia

Crédito: Divulgação

A Cavalgada da Babilônia está oficialmente cancelada em 2020. A decisão aconteceu na tarde de sexta-feira, 14. Os organizadores da Comissão Paixão Sertaneja e Paróquia de Santa Isabel optaram pela não realização, devido a pandemia da Covid-19.

A cavalgada completaria este ano 25 anos de realização e deveria ter sido realizada, inicialmente, no dia 19 de abril. Porém, na expectativa de que tudo se resolvesse, chegou a ser adiada para o dia 6 de setembro próximo.

Porém, por uma questão de segurança e obediência as normas das autoridades sanitárias, foi decidido o cancelamento.

“Tentamos de tudo, mas não conseguiremos. Quando remarcamos a data, São Carlos estava na fase amarela do Plano São Paulo e com 150 dias até o evento, olhando a realidade do momento, será impossível obter autorização dos órgãos responsáveis. Por respeito e evitando nosso público de gastos desnecessários com fretes e cuidados com os animais estamos informando o cancelamento. Tendo novidades, informaremos. Isso não é um adeus, mas sim um até logo. Agradecemos a compreensão de todos e principalmente dos cavaleiros e amazonas da cidade e do Estado que sempre marcam presença”, ressaltou a direção da Comissão Paixão Sertaneja.

O padre Marcos Coró, da paróquia de Santa Isabel comentou sobre o cancelamento. “A Comissão Paixão Sertaneja é nossa grande aliada nos eventos que movem o santuário da Babilônia. Lamentamos a situação que é mundial e também o cancelamento da cavalgada. A creche da Divina Providência depende de eventos grandiosos como este para ajudar na manutenção e cuidados de nossas crianças. Porém, a vontade de Deus é soberana e que esta pandemia termine para logo voltarmos”.

O grupo com isso focará em outras ações sociais, como lives e apoios aos mais necessitados, o que já ocorre desde o início da pandemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também