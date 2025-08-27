Pancada de chuva é registrada em bairros de São Carlos durante a madrugada

Mulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma pancada de chuva atingiu alguns bairros de São Carlos na madrugada desta quarta-feira (27), trazendo um alívio temporário após vários dias de tempo seco na região.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET), uma frente fria desloca-se pelo oceano próximo ao litoral paulista e vem causando instabilidades, como aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas em diferentes áreas do estado. As regiões oeste, sul e leste, além do litoral, são as mais atingidas pelo fenômeno.

A previsão indica ainda que as temperaturas devem apresentar leve declínio nos próximos dias, mantendo o clima mais ameno em comparação ao calor registrado recentemente.

