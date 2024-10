Compartilhar no facebook

31 Out 2024 - 14h29

31 Out 2024 - 14h29 Por Da redação

Foto enviada ao SCA mostra chuva sobre a cidade - Crédito: SCA

Uma pancada de chuva atingiu a região oeste de São Carlos na tarde desta quinta-feira (31). Neste momento chove forte na região do Itaipu, segundo o radar o IPMET.



Ainda segundo o IPMET de Bauru, pancadas de chuva ocorrerão de forma isolada no estado, localizadas principalmente no setor noroeste. Temperaturas elevadas.

