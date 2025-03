Palestras preparatÃ³rias da conferÃªncia das cidades serÃ£o ministradas na Acisc e na Aeasc

Região central de São Carlos - Crédito: divulgação

As palestras preparatórias da Conferência das Cidades, evento coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura que será realizado de 25 a 27 de março no auditório do Paço Municipal, serão ministradas na próxima semana.

A primeira palestra será na segunda-feira (17/03), a partir das 19h, na Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), localizada na rua General Osório, nº 401, no centro. O tema abordado será os “Pontos Críticos do Viário de São Carlos” com a palestrante Christiana Barbato, Engenheira Civil-EESC/USP, especialista em Especialista em Engenharia de Transportes-EESC/USP e Mestre em Engenharia Urbana – UFSCar.

Já a segunda palestra acontece na quarta-feira (19/03), às 19h, na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), localizada na rua Sorbone, nº 400, Centreville. A palestra será ministrada por Paula Martins Escudeiro, formada em Geografia, Administração e Marketing é pós graduada em Geologia, Educação Ambiental, Gestão Ambiental, Recursos Hídricos, Mudanças Climáticas e Transição Energética. O tema será “Um Instrumento de Planejamento Integrador das Políticas Climáticas Municipais”.

A Conferência Municipal das Cidades tem como objetivo geral reconhecer as dinâmicas e necessidades do município para orientar políticas e investimentos públicos. Além de realçar e mitigar vulnerabilidades territoriais, visa estabelecer um ambiente proativo de planejamento e gestão do território. O evento faz parte da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e acontece no âmbito dos municípios, estados e também da União.

De acordo com o João Muller, secretário municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura cinco eixos temáticos foram definidos para melhor recepcionar e debater as demandas locais e regionais, e contribuir para a moderação do debate. Eles reúnem temas centrais no processo de desenvolvimento urbano e foram estabelecidos para facilitar diálogos no processo participativo da Conferência. São eles: urbanismo e habitação, infraestrutura e mobilidade, meio ambiente e mudanças climáticas, cidades inteligentes e governança e participação social.

“Nós criaremos um espaço onde a sociedade poderá discutir com o poder público, com todas as forças vivas da sociedade, o que nós queremos para o futuro da nossa cidade em relação ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, para ter uma qualidade de vida melhor. Contamos com a participação da população, de todos os segmentos”, explicou João Muller.

A partir das discussões realizadas, serão geradas propostas públicas que norteiam planos e políticas, como o Plano Diretor, instrumento essencial para o ordenamento territorial.

São Carlos já se cadastrou e registrou os documentos necessários para validação da Conferência Municipal na Plataforma ReDUS do Governo Federal https://www.redus.org.br/concidades. Durante a Conferência será realizada a eleição dos delegados para participação na conferência estadual.

