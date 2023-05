Palestra “Prazer e Sofrimento na Universidade” será realizada em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Será realizada no auditório “Professor Sérgio Mascarenhas” (IFSC/USP) a palestra subordinada ao tema “Prazer e Sofrimento na Universidade”, um evento organizado pelas Comissões de Inclusão e Pertencimento do campus USP São Carlos, em parceria com o “Apoia USP”. O evento será nesta quarta-feira, 17, a partir das 14h.

A palestra será ministrada pelo professor Dr. Ronaldo Gomes Souza, adjunto da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e pós-doutorando do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU-USP).

O evento faz parte das atividades da “I Semana de Saúde Mental da USP” e terá transmissão ao vivo pelo Canal Youtube do IFSC/USP - https://www.youtube.com/ifscusp1/live

Para conferir a programação completa da “I Semana de Saúde Mental da USP”, acesse: https://prip.usp.br/ssmusp/ (Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

Leia Também