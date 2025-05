Palestra na USP São Carlos mostra como o aprendizado de máquina transforma a bioinformática

Crédito: Nilton Junior

Como o aprendizado de máquina pode transformar a análise de dados biológicos? De que forma essa tecnologia vem sendo aplicada no tratamento de informações genômicas em larga escala? E quais oportunidades surgem para quem deseja atuar na interseção entre ciência de dados e biotecnologia? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas durante o evento Aprendizado de máquina em bioinformática, que terá como convidado o professor Ricardo Cerri, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos.

Gratuito e aberto a qualquer pessoa interessada, o evento será realizado na próxima quarta-feira, 4 de junho, a partir das 10h10, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, localizado no bloco 6 do ICMC. Também será possível acompanhar a palestra ao vivo pelo canal ICMC TV no YouTube.

Durante a apresentação, Ricardo discutirá como as técnicas modernas de aprendizado de máquina estão sendo utilizadas para lidar com os desafios da bioinformática, especialmente na análise de dados genômicos em larga escala. O docente também compartilhará sua trajetória profissional e experiências em projetos de pesquisa desenvolvidos no Brasil e no exterior, ressaltando o potencial da ciência de dados para impulsionar avanços na biotecnologia.

Para participar, seja presencialmente ou de forma online, é necessário se inscrever previamente por meio do formulário disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/29849. Os participantes online receberão o link de acesso ao evento por e-mail.

A iniciativa faz parte do ciclo de atividades de extensão organizado pelos alunos da disciplina Informação Profissional em Ciência de Dados, ministrada pelo professor Rodolfo Ipolito Meneguette. Os estudantes são responsáveis por realizar a ação, recepcionar e dialogar com o público, que poderá avaliar a iniciativa no final do evento. A proposta é, a partir das avaliações coletadas, aprimorar as próximas atividades a serem oferecidas à população, de forma a atender aos interesses da comunidade são-carlense que deseja conhecer mais sobre um campo que está em plena expansão, a ciência de dados.

