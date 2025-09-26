Palestra gratuita vai esclarecer sobre BPC e outros benefícios sociais

Paço Municipal de São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com o Programa de Educação Previdenciária e o Serviço Social do INSS, promove no dia 3 de outubro, às 8h30, uma palestra gratuita sobre benefícios sociais. O evento será realizado no Auditório do Paço Municipal, localizado na Rua Episcopal, 1.575, no centro.

Conduzida pela palestrante Elizangela Lelis da Cunha, a atividade terá como foco o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e o Auxílio-Inclusão, com destaque para critérios de acesso, processos de solicitação e formas de manutenção dos benefícios.

De acordo com a Secretaria, a iniciativa busca fortalecer a proteção social no município, oferecendo informações que reduzam a burocracia e facilitem o acesso da população aos seus direitos.

O encontro é voltado a profissionais da saúde, educação, assistência social e demais interessados da comunidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link disponível no Sympla.

