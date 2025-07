Palestra gratuita sobre inteligência artificial no varejo acontece em Ibaté e São Carlos

Crédito: divulgação

Empresários e empreendedores do comércio varejista terão a oportunidade de conhecer as principais tendências e aplicações da inteligência artificial (IA) durante a palestra gratuita O Futuro do Varejo: como a Inteligência Artificial pode acelerar suas vendas. O evento será realizado em duas datas: no dia 14 de julho, em Ibaté, no Auditório do Paço Municipal, e no dia 17 de julho, em São Carlos, no Senac. Ambas as palestras começam às 18h30.

A iniciativa integra a nova etapa do Programa Loja do Futuro, promovido pelo Sebrae-SP e pela FecomercioSP, em parceria com o Sincomercio de São Carlos e o Senac São Carlos. O conteúdo será apresentado por Alexandre Giraldi, consultor do Sebrae-SP, que mostrará como a IA pode ser aplicada de forma prática no dia a dia das empresas para impulsionar vendas e melhorar a experiência dos clientes.

Além da palestra, o programa oferece um ciclo de capacitação contínua, com oficinas sobre atendimento, diagnóstico de maturidade digital, uso seguro de ferramentas tecnológicas e consultorias personalizadas. O projeto é inspirado nas tendências das maiores feiras internacionais do setor varejista, como a NRF (Nova York) e a Euroshop (Düsseldorf), e visa aproximar os pequenos empresários do interior paulista das práticas mais modernas do mercado global.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas online para os eventos em Ibaté e São Carlos.

