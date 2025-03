Palestra em inglÃªs com representante da Prefeitura de SÃ£o Carlos discute sustentabilidade na aviaÃ§Ã£o no IFSP SÃ£o Carlos

Dando continuidade ao projeto pioneiro de ensino em inglês na disciplina de Ensaios Destrutivos do curso de Engenharia Aeronáutica, o Prof. Dr. Roberto Ramon Mendonça organizou, na última quinta-feira, dia 20/03, uma palestra para a turma 023, ministrada integralmente em inglês, como prevê a iniciativa. O evento contou com a participação do Secretário Adjunto de Políticas Públicas da Prefeitura de São Carlos, Felipe Herminio Fausto, que apresentou a palestra intitulada "Rethinking Sustainable Development: Concept, History, Challenges, and Opportunities", abordando desafios e oportunidades do desenvolvimento sustentável, incluindo sua aplicação na aviação, como o uso de combustíveis verdes. Também esteve presente o Diretor de Formulação e Avaliação de Políticas Públicas, Marcos Francisco Fragali Pane, contribuindo com discussões estratégicas sobre políticas ambientais.

A realização desse evento reforça o compromisso do IFSP São Carlos com a internacionalização do ensino e a formação de engenheiros preparados para desafios globais. Além de aprimorar o domínio da língua inglesa dos alunos, a palestra abordou temas cruciais para o futuro do planeta.

A iniciativa se alinha às metas de sustentabilidade e inovação na engenharia, promovendo um ensino que vai além da teoria, preparando os futuros engenheiros para um cenário globalizado e sustentável. A experiência bilíngue, aliada a temas atuais da aviação, destaca a importância da abordagem EMI (English as a Medium of Instruction) e reafirma o compromisso do IFSP em oferecer um ensino de qualidade e conectado às demandas do mundo.

