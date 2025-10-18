Samu, Bombeiros e PM promovem ação educativa sobre segurança infantil na Praça da XV

Na manhã deste sábado (18), equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar realizaram uma importante ação educativa na Praça da XV, na Rua 15 de Novembro, em São Carlos, com foco na segurança infantil no trânsito.

O evento começou às 8h e segue até o meio-dia, reunindo pais, responsáveis e motoristas em uma série de atividades de conscientização sobre o uso correto dos dispositivos de retenção infantil, como bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação.

Durante a palestra, profissionais das três instituições explicaram as faixas etárias e os pesos adequados para cada tipo de equipamento, reforçando que o cinto de segurança só deve ser utilizado por crianças a partir dos 7 anos e meio e com altura mínima de 1,45 metro. Antes disso, o uso da cadeirinha ou do assento de elevação é obrigatório para garantir que o cinto funcione de forma segura e eficaz.

Os especialistas também alertaram para os riscos do transporte inadequado e os erros mais comuns cometidos pelos adultos, como o uso incorreto do cinto, o transporte de crianças no banco dianteiro e a falta de supervisão. Segundo os organizadores, o uso correto dos sistemas de contenção pode reduzir em até 70% o risco de morte ou de lesões graves em caso de acidentes.

Além das orientações, o público pôde acompanhar demonstrações práticas e receber materiais informativos, reforçando o compromisso das forças de segurança e resgate com a prevenção de acidentes e a preservação da vida no trânsito.