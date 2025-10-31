Palestra da Operação Virtude orienta idosos de São Carlos contra golpes e crimes digitais

Crédito: divulgação

São Carlos reforçou, nesta quinta-feira (30), suas ações de conscientização e prevenção voltadas à proteção da população idosa, dentro da mobilização nacional da Operação Virtude. A iniciativa, realizada simultaneamente em todos os estados brasileiros, contou com uma palestra interativa no Centro de Referência do Idoso (CRI) Vera Lúcia Pilla, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania em parceria com a Polícia Militar.

A atividade faz parte de uma série de encontros em unidades da rede socioassistencial da cidade, com foco na prevenção de golpes financeiros, crimes digitais e outras formas de violação de direitos. As orientações foram apresentadas de forma prática e acessível, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e ampliar o conhecimento dos idosos sobre os riscos.

“Todos os dias recebemos relatos de novos tipos de golpe. Muitos idosos vivem isso na pele e, às vezes, nem nós sabemos como orientá-los corretamente”, relatou Nilva Rodrigues, coordenadora do CRI Vera Lúcia Pilla. “Não foi apenas uma palestra, mas uma conversa esclarecedora. Cada um teve a chance de tirar dúvidas e compartilhar experiências. Foi muito produtivo e necessário”, completou.

A aposentada Vera Lúcia Nogueira, moradora do condomínio Vida Longa, reforçou a importância da iniciativa. “Todo dia tem alguém com problema por causa de mensagem falsa, ligação de banco, link suspeito. Muitos não sabem como funciona o celular e acabam clicando em qualquer coisa. Essas palestras são fundamentais. Todo idoso deveria participar”, disse.

A soldado Mangerona, da Polícia Militar, destacou o papel da corporação na operação. “Estamos aqui para orientar, prevenir e proteger. A informação é a melhor ferramenta contra o crime. Nosso foco é garantir que os idosos saibam como se defender”, afirmou.

A proposta das ações surgiu a partir das demandas levantadas na 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa, que apontou a necessidade de programas permanentes de orientação, especialmente sobre segurança digital.

A secretária municipal Gisele Santucci ressaltou o compromisso da gestão com a causa. “Proteger os idosos é garantir seus direitos. Essa parceria com a Polícia Militar fortalece nossa rede de proteção social e leva informação diretamente aos territórios”, afirmou.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Operação Virtude já resultou em mais de 1.200 denúncias apuradas, 5.677 vítimas atendidas, 401 prisões efetuadas e quase 10 mil diligências realizadas em todo o país, alcançando cerca de meio milhão de pessoas com ações educativas.

