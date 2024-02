Palestra com Leandro Karnal abre ano letivo na rede municipal de São Carlos

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou nesta sexta-feira (02/02), no anfiteatro do Hotel Nacional Inn, o acolhimento de todos os profissionais da rede municipal de ensino, incluindo professores da Educação Infantil, do Fundamental I, do Fundamental II, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), merendeiras, agentes educacionais, auxiliares administrativos, diretores e coordenadores.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso e o secretário municipal de Governo Netto Donatto, representando o prefeito Airton Garcia, deram as boas-vindas aos profissionais da Educação e abriram oficialmente o ano letivo 2024 na Rede Municipal de Ensino.

Para essa aula inaugural de apresentação do calendário letivo e de projetos que serão desenvolvidos em 2024, a SME trouxe para palestrar o professor, historiador e apresentador Leandro Karnal que falou sobre o tema “Educadores: construindo futuros”. Ainda na sexta-feira (02/02), às 19h, no Auditório Bento Prado Júnior, no Paço Municipal, aconteceu a palestra com Sônia Couto.

Antes da palestra foi apresentado aos profissionais da Educação o novo Sistema de Gestão Educacional com orientações sobre como será operacionalizado o diário eletrônico, lista de presença, matricula online, diário de classe e como será feita a formação dos profissionais que também receberam um folheto com a relação dos Cursos de Formação e Bem-Estar, 1º semestre 2024, realizado em parceria com a Fundação Educacional de São Carlos (FESC), com inscrições abertas a partir do próxima segunda-feira (05/02).

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, ressaltou que esse é o segundo ano consecutivo que ele participa da abertura do ano letivo. “Muita coisa mudou para melhor, talvez não tenha existido na história de São Carlos um governo que mais contratou professores e profissionais da educação como o atual. São mais de 250 professores efetivos, o compromisso do nosso governo é falar pouco e fazer muito. Problemas existem e tem coisas para melhorar, mas está andando porque hoje temos mais infraestrutura e material humano. O passado deixou suas marcas que precisamos agradecer, só que não podemos viver do passado, precisamos olhar para o futuro, ter novas ideias para continuarmos oferecendo uma educação de qualidade”, disse Netto.

O secretário de Educação, Roselei Françoso, destacou que o balanço do ano de 2023 é positivo com melhorias no sistema de gestão educacional e muitas conquistas como a reforma do Estatuto da Educação, regulamentando de vez a função de apoio e substituição de coordenador pedagógico na proporção de um para cada quatro escolas, também foi realizado o concurso público de merendeiras, reforma nas unidades, cursos de formação continuada em parceria com a FESC para cuidar da saúde do trabalhador.

“Em 2024 já efetivamos novos professores, continuaremos reformando e construindo novas escolas, serão contratadas 27 salas modulares para atender algumas metas do Plano Municipal de Educação, já estão sendo adquiridos notebooks para os novos professores, TVS de LED 50 polegadas para escolas e tablets para os alunos do sexto ao novo ano. Vamos inaugurar o CEMEI Flávio Ciacco, além da entrega de uniformes e material escolar. A ideia é pensar a Educação a partir do professor em sala de aula”, finalizou Roselei.

“Nós professores, especialmente do ensino fundamental e da pré-escola, nós temos uma grande dificuldade, o mundo mudou no pós pandemia, desafios tecnológicos, sociabilidade das crianças e adolescentes voltadas para as redes sociais e não para a interação direta e os desafios dos professores com a diversidade. Então nós temos muito o que discutir entre educadores. Eu não tenho as respostas prontas, eu não sei exatamente quais são os caminhos. Mas tenho plena confiança que as professoras e os professores de São Carlos, discutindo em conjunto, em eventos como esse, podem achar bons caminhos”, disse Leandro Karnal.

Na segunda-feira (05/02), também será feito o planejamento e na terça (06/02), retornam as aulas. No total serão atendidos cerca de 17 mil alunos. Fazem parte da Rede Municipal 62 unidades escolares, sendo 51 Centro Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s), 10 Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB’s) e 1 Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA). Para atender toda a Rede a Prefeitura tem hoje disponíveis cerca de 1.600 profissionais entre professores, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos, agentes educacionais e merendeiras.

Também participaram do acolhimento dos profissionais da Rede Municipal de Ensino, o secretário municipal de Comunicação, Leandro Severo, o presidente da FESC, Eduardo Cotrim, Gilberto Rodrigues, diretor sindical representando o presidente do SINDSPAM, Adail Toledo, a secretária adjunta de Educação, Paula Knoff e o diretor do Departamento Pedagógico, Paulo Roberto da Silva, entre outros diretores e gestores da SME.

Fonte: Assessoria de imprensa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também