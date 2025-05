Palestra aborda orientações para cuidadores e familiares de pessoas com Alzheimer

No dia 15 de maio, o Laboratório de Pesquisa em Saúde do Idoso (LAPESI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove a primeira atividade de oficina para cuidadores e familiares de pessoas idosas deste ano. A palestra, intitulada "Doença de Alzheimer: orientações para cuidadores após o diagnóstico", será ministrada pelo geriatra Gustavo Munno, a partir das 9 horas, na Unidade Saúde Escola (USE), localizada na área Norte do Campus São Carlos.

A atividade é gratuita e voltada para cuidadores, familiares e demais específicos na temática do cuidado à pessoa idosa com Alzheimer. O objetivo é oferecer informações práticas e promover a troca de experiências entre os participantes, contribuindo para o acolhimento e o enfrentamento dos desafios que surgem após o diagnóstico.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário online . Mais informações disponíveis estão no perfil do projeto no Instagram ( instagram.com/oficinacuidadoresefamiliares ).

Assessoria de imprensa Ufscar

