sexta, 17 de outubro de 2025
Cidade

Palco de vários acidentes, cruzamento no Centro recebe semáforos

17 Out 2025 - 15h48Por Da redação
Rui Barbosa x Major ganha semáforo - Rui Barbosa x Major ganha semáforo -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, colocou em operação nesta sexta-feira (17/10) o novo semáforo instalado no cruzamento das ruas Major José Inácio e Rui Barbosa, na região central da cidade.

O equipamento passou por testes e ajustes de sincronização antes do início do funcionamento efetivo. A implantação tem como principal objetivo aumentar a segurança viária e reduzir o número de acidentes em um ponto considerado crítico do município.

De acordo com a Secretaria Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a medida integra o programa de modernização e ampliação da sinalização semafórica de São Carlos, que busca melhorar a fluidez e a segurança no trânsito urbano.

O órgão orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção nos próximos dias, durante o período de adaptação, e reforça a importância do respeito à nova sinalização para garantir um tráfego mais seguro e organizado.

