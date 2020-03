Paixão Sertaneja suspende cavalgada da Babilônia

Crédito: Divulgação

Com intuito de preservar a integridade física dos participantes e evitar a propagação do COVID-19 (coronavírus), a Comissão Paixão Sertaneja anunciou na manhã desta quarta-feira, 18, que cancelou a 25ª Cavalgada da Babilônia, que iria acontecer no dia 19 de abril.

Segundo os organizadores, a medida atende as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Abaixo, a íntegra da nota emitida pela Comissão:

“Vivemos dias jamais imaginados. A pandemia do COVID-19 nos faz tomar esta atitude.

Seguimos nossa missão de levar alegria e solidariedade ao público, voltaremos assim que possível, aliviados por estarmos juntos e com saúde.

A medida de prevenção visa o bem-estar de todos apoiadores, participantes, patrocinadores e amigos envolvidos no evento.

Estamos atendendo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para o bem comum.

As informações sobre nova data serão divulgadas no momento oportuno.

COMISSÃO PAIXÃO SERTANEJA

