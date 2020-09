Paixão Sertaneja sorteará bicicleta no Dia das Crianças

Crédito: Divulgação

A Comissão Paixão Sertaneja realizará no próximo dia 12, segunda-feira, dedicado às crianças e a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a live especial do Dia das Crianças que terá um prêmio especial para os seguidores e participantes das ações do grupo são-carlense. Uma bicicleta aro 20 será sorteada ao vivo durante a apresentação, que contará com a participação das duplas Belotti e Vianna, João Pedro e Zé Paulo, Charles e Adriano, Cesar Santu e Pedro Henrique e que visa arrecadação de brinquedos para crianças carentes de São Carlos.

“Além do Dia das Crianças é também dia de Nossa Senhora de Aparecida, nossa padroeira e guia de nossas ações. Recebemos um pedido especial da Casa de Acolhimento Infantil e junto com parceiros estamos correndo atrás, A bicicleta recebemos de surpresa e decidimos sortear. Tomara que a criança ganhadora realmente precise”, afirmou Rykoff Aidar.

Com horário marcado para às 19h a live especial do Dia das Crianças possui apoio da Max Games, Ciclo Pedal e São Carlos Agora. Para participar do sorteio é só seguir a página da Comissão Paixão Sertaneja no Facebook, marcar uma pessoa e compartilhar a promoção.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também