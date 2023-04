Paixão Sertaneja receberá reconhecimento da Câmara de Rio Preto

Como forma de agradecimento, a Comissão Paixão Sertaneja visitará em breve a Câmara Municipal de São José do Rio Preto.

A Comissão Paixão Sertaneja, prestes à completar 9 anos de eventos beneficentes na cidade de São Carlos, receberá moção de congratulação da Câmara de São José do Rio Preto, através do vereador Bruno Moura (Patriotas). A iniciativa se fez pela presença de cavaleiros da cidade, na última cavalgada da Babilônia, realizada domingo passado. O vereador justificou a iniciativa: “Já acompanho o trabalho à distância e pela amizade que possuo com o advogado da Comissão, Augusto Fauvel. Através de vídeos das redes sociais, matérias, feedbacks positivos e principalmente pelos testemunhos de rio-pretenses que participaram, decidi publicamente reconhecer esse trabalho em virtude dos bons tratos animais, resgate da tradição e aproximação das famílias e crianças com Nossa Senhora de Aparecida, a qual sou devoto. O modelo de organização que realizam precisa ser implantado no Estado todo. A moção servirá para que mais municípios da nossa região, sigam a mesma linha de conduta”.