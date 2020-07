Paixão Sertaneja fecha primeiro semestre com recordes

Crédito: Divulgação

Prestes a completar seis anos de existência agora em agosto e assim como todos, sofrendo com os reflexos da pandemia da Covid-19, a Comissão Paixão Sertaneja comemora o melhor semestre de sua curta, porém, bem-sucedida história.

O grupo conseguiu angariar com eventos diretos e indiretos, o montante de R$ 118 mil que foram revertidos para entidades como Rede Feminina de Combate ao Câncer e Creche da Divina Providência e milhares de famílias da cidade e de Ibaté que receberam doações de alimentos, itens de higiene e roupas, através de eventos e ações.

“Graças à Deus e ao povo que confia em nossa missão e mesmo diante da Covid-19, superamos em um semestre as arrecadações anuais anteriores. Os balanços estão nas sedes das entidades para quaisquer dúvidas ou apontamentos. Vivemos a melhor fase de nossa história e isso devemos a quem confia em nosso trabalho. Estamos libertos de oportunistas, o que nos trouxe paz e não lançaremos candidato às eleições pela Comissão também. Isso tiraria nossa credibilidade, haja visto que iriam dizer que estaríamos usando pessoas carentes e doentes para nos promover. Nosso compromisso é com o segmento agropecuário do Brasil, haja visto que hoje São Carlos tem destaque no cenário pelo que fazemos, e isso é um fato, é estatístico e mesmo alguns não gostando, tem que admitir, ninguém fez ou faz o que nosso segmento realiza, somos unidos e dedicamos este resultado aos centenas de amigos e empresários que doam e a principalmente aos cavaleiros e amazonas de São Carlos e região, em breve tudo normaliza e voltaremos a dar orgulho para São Carlos”, afirmaram diretores da Comissão Paixão Sertaneja.

Com a 25ª edição da Cavalgada da Babilônia prevista para 6 de setembro e dependendo da normalização da situação da Covid-19, o grupo no momento, está em parceria com a Mult Sport, São Carlos Agora e Unimed realizando uma série de lives solidárias para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e vem conseguindo bons resultados que serão divulgados em breve.

