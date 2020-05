Paixão Sertaneja emite comunicado e diz que Cavalgada da Babilônia está apenas suspensa

Crédito: Divulgação

Em um comunicado emitido neste domingo, 17, a Comissão Paixão Sertaneja assegurou que a Cavalgada da Babilônia irá acontecer em 2020.

O evento deveria ocorrer no dia 19 de abril. Porém, com o advento da pandemia da Covid-19 e obedecendo as diretrizes das autoridades sanitárias no sentido de evitar aglomerações, o evento que comemoraria o jubileu de prata do evento foi suspenso e não cancelado.

Os organizadores acreditam que a Cavalgada deva ocorrer no segundo semestre de 2020.

O COMUNICADO

Abaixo, o comunicado emitido pela Comissão Paixão Sertaneja:

“Vimos através deste comunicado tirar as dúvidas e questionamentos sobre a 25ª edição da Cavalgada da Babilônia, que seria realizada no dia 19 de abril e foi suspensa em virtude da pandemia da Covid-19.

O evento que atrai milhares de cavaleiros e amazonas de São Carlos e região causa muita expectativa no segmento e consequentemente dúvidas se o mesmo teria sido cancelado.

A resposta é não. De acordo com decretos e diretrizes dos órgãos competentes o que houve foi uma suspensão.

Como já tínhamos um projeto de organização para o evento que consta no calendário oficial do município e todas diretrizes alinhavadas, realizaremos o evento 30 dias após os alvarás de eventos sejam emitidos.

Portanto amigos, nosso compromisso de comemorar o jubileu de prata do evento e ajudar a creche da Divina Providência está firmado.

Desejamos que esta situação logo se acabe e que nossos governantes tenham lucidez e honestidade para com o povo.

Até logo...na estrada da vida!”

COMISSÃO PAIXÃO SERTANEJA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também