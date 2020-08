Paixão Sertaneja doa cavalo para atender deficientes

Crédito: Divulgação

Instalado na Hípica Damha há seis anos, o projeto de equoterapia “Crescendo a Cavalo”, recebeu uma importante ajuda para seu trabalho em prol aos deficientes físicos e mentais que são atendidos. Após aposentar Chocolate, o cavalo que atendia o público no programa, foi doado pela Comissão Paixão Sertaneja, um outro animal para que o projeto continue com a mesma estrutura.

Batizado de Jhony, em homenagem ao fundador do grupo Jhoneboy, o cavalo foi entregue por Tiago Moraes, responsável por encontrar o animal com todas as características e perfil para ser utilizado.

“Pela idade e desgastes físicos não podíamos mais contar com o Chocolate é nosso público ficaria sem o serviço prestado, muitos de nossos usuários possuem distúrbios físicos e emocionais e a falta da equoterapia em momentos como o que vivemos, regride o quadro e a evolução da terapia, em nome de todos envolvidos no projeto, alunos e familiares agradecemos a Comissão Paixão Sertaneja pelo apoio”, disse Fernanda Bachur Resende, responsável pelo projeto.

