Paixão de Cristo não será realizada este ano; Brasa anuncia meditação virtual

Após 12 anos consecutivos, a Paixão de Cristo, normalmente encenada na Sexta-Feira Santa pelo grupo de jovens Brasa (Bondade, Responsabilidade, Amizade, Sinceridade e Amor) de São Carlos, não será realizada em 2020. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, infecção que tem causado grande preocupação em todo o mundo.

A professora Mariana dos Santos, 39 anos, uma das voluntárias mais antigas, concedeu entrevista ao São Carlos Agora na manhã desta quinta-feira, 9, e esclareceu que os fiéis não irão ficar desamparados, já que nesta Sexta-Feira Santa, 10, a partir das 19h30, horário que iria se iniciar a encenação da Paixão de Cristo, será realizada uma meditação virtual, onde será falada sobre a data. “Todos estão convidados a acompanhar”, disse Mariana, salientando que a meditação será através de uma live no Facebook do Brasa e no Instagram brasa_saocarlos. “A data não irá passar em branco. Será aproximadamente uma hora de meditação e todos poderão estar ao nosso lado, rezando, meditando e passando momentos agradáveis”, relatou a professora.

“ESTAVA TUDO PRONTINHO”

Mariana relatou que a chegada da pandemia e o anúncio da quarentena foi motivo de tristeza. “Estávamos com tudo preparado. Quando íamos começar os ensaios, veio a informação da quarentena. Passamos a acompanhar as determinações da Diocese de São Carlos e houve a determinação do cancelamento da encenação, pois a recomendação era para se evitar a aglomeração de pessoas. Obedecemos às normas, pois em primeiro lugar a saúde de todos”, comentou.

Sobre a encenação da Paixão de Cristo, Mariana afirmou que era ela realizada há 12 anos pelo Brasa, que irá completar em 2020, 25 anos de existência. “Até 2018, quando pertencíamos a paróquia de São Judas Tadeu, a encenação era em uma praça no Jardim Cardinalli. Já no ano passado, como estamos agora na Paróquia São Pio X, na Vila Prado, a peça seria encenada no estacionamento da própria igreja que é bem amplo”, disse, salientando que normalmente dois mil fiéis acompanhavam o espetáculo religioso que reunia aproximadamente 50 atores. “Os figurinos foram feitos pelos voluntários”, observou. Antes da encenação havia ainda uma procissão.

VOLTA AO NORMAL

“Estamos rezando e acreditamos que este momento difícil irá passar logo”, disse, otimista, a professora, ao se referir a pandemia. “Esperamos ansiosos retornar tudo ao normal, mas sempre com segurança”, emendou.

Quando isso ocorrer, ela informou que as atividades do Brasa também voltam ao normal, como os encontros aos domingos e os retiros espirituais feitos semestralmente. “Quando o Ministério da Saúde liberar e tudo voltar a normalidade, iremos fazer uma grande festa para comemorar os 25 anos do Brasa”, garantiu.

