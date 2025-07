Pais reclamam de interdição de passarela entre Jóquei Clube e Jardim Paulistano

Moradores das regiões do Jóquei Clube e Jardim Paulistano, estão indignados com a interdição da passarela que liga os dois bairros, justamente no retorno das aulas. A estrutura é amplamente utilizada por estudantes que residem em uma das regiões e estudam na outra, e, com a interdição, muitos estão sendo obrigados a fazer um desvio considerado perigoso.

Segundo relato de uma moradora, a passarela ficou sem manutenção durante todo o período de férias escolares e só agora, com o reinício das aulas, foi interditada, gerando transtornos. “Eles tiveram o período inteiro de férias para mexer na passarela e agora que as aulas voltaram ela está fechada. Isso impede a passagem dos alunos que estudam no Jóquei e no Paulistano”, afirmou.

A única alternativa para os estudantes é passar por baixo do pontilhão, uma área considerada de risco pelos pais. Diante da situação, os moradores cobram providências imediatas por parte dos órgãos públicos, seja com a liberação e manutenção da passarela ou com a disponibilização de transporte escolar.

“Pedimos que a prefeitura ou órgãos responsáveis tomem alguma providência urgente. Um ônibus para os alunos seria uma solução provisória até resolverem o problema da passarela”, concluiu a moradora.

POSICIONAMENTO ECOVIAS

Em resposta ao questionamento do Portal São Carlos Agora, de São Carlos (SP), a Ecovias Noroeste Paulista informa que as passarelas localizadas no quilômetro 234 (próximo ao acesso para a Vila Brasília) e no quilômetro 236 (nas proximidades da empresa Casale Equipamentos, no Jardim São João Batista), na Rodovia Washington Luís (SP-310), estão temporariamente interditadas.

As intervenções têm como objetivo a readequação das estruturas às normas de segurança e acessibilidade (NBR 9050) exigidas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

A interdição total foi necessária por questões de segurança, uma vez que a estrutura de apoio das rampas e escadas é integrada. Isso impossibilita intervenções parciais, tornando indispensável a paralisação completa para a execução dos trabalhos de forma segura e eficiente.

A previsão é de que as obras sejam parcialmente concluídas até a próxima quarta-feira (30/07), possibilitando a liberação das escadas para uso dos pedestres a partir de quinta-feira (31/07).

A concessionária agradece a compreensão dos usuários e reforça o compromisso com a segurança e a qualidade da infraestrutura oferecida.

