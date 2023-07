Pais e professores clamam por ‘lombada’ em frente à escola no Aracy

Pais e professores querem ‘lombada’ em frente a Cemei no Aracy 2 - Crédito: Divulgação

Pais e professores do Cemei Enedina Monte Negro, no Cidade Aracy 2 entraram em contato com o São Carlos Agora no início da tarde desta quinta-feira, 20, para reivindicar uma ‘lombada’ em frente a instituição de ensino, localizada na Avenida Arnoldo Almeida Pires, 1501.

A motivação é que o trânsito de veículos é intenso pela via e na entrada e saída das aulas, principalmente, o fluxo de alunos e pedestres é intenso. Porém, muitos veículos andam acima da velocidade permitida por lei e o medo é que possa acontecer um atropelamento, ou até mesmo um acidente com consequências fatais.

Um pai de aluno informou ainda que a preocupação é tanta dos docentes do Cemei e dos pais dos alunos que foi elaborado inclusive um abaixo-assinado para que a reivindicação seja atendida.

Leia Também