Pais denunciam possível risco em escola municipal no bairro Vila Prado

Pais de alunos da Escola Municipal Carmelita Rocha de Carvalho, localizada na Rua Sallum, nº 685, no bairro Vila Prado, estão preocupados com a situação da cobertura da unidade.

Segundo relatos, desde o início do ano parte da estrutura apresenta risco de desabamento, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. “Está desde o começo do ano com a cobertura cai ou não cai e ninguém toma previdência. Olha o perigo para as crianças”, relatou uma mãe de aluna.

O temor dos responsáveis é que o problema possa causar acidentes durante o período de aulas. Eles cobram uma ação imediata pela manutenção da unidade escolar, para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários.

O SCA entrou em contato com a Prefeitura e aguarda posicionamento sobre o caso.

