(16) 99963-6036
quarta, 10 de setembro de 2025
Cidade

Pais denunciam possível risco em escola municipal no bairro Vila Prado

10 Set 2025 - 15h19Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pais denunciam possível risco em escola municipal no bairro Vila Prado -

Pais de alunos da Escola Municipal Carmelita Rocha de Carvalho, localizada na Rua Sallum, nº 685, no bairro Vila Prado, estão preocupados com a situação da cobertura da unidade.

Segundo relatos, desde o início do ano parte da estrutura apresenta risco de desabamento, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. “Está desde o começo do ano com a cobertura cai ou não cai e ninguém toma previdência. Olha o perigo para as crianças”, relatou uma mãe de aluna.

O temor dos responsáveis é que o problema possa causar acidentes durante o período de aulas. Eles cobram uma ação imediata pela manutenção da unidade escolar, para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários.

O SCA entrou em contato com a Prefeitura e aguarda posicionamento sobre o caso.

Leia Também

Eleição para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa será realizado em outubro
Cidade17h29 - 10 Set 2025

Eleição para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa será realizado em outubro

Incêndio de grandes proporções atinge região rural de São Carlos
Cidade16h37 - 10 Set 2025

Incêndio de grandes proporções atinge região rural de São Carlos

Bazar Solidário em prol do Proara acontece neste sábado no Cidade Aracy
Cidade15h04 - 10 Set 2025

Bazar Solidário em prol do Proara acontece neste sábado no Cidade Aracy

Sindicato e Electrolux podem fechar acordo nesta quinta-feira
Acordo coletivo14h56 - 10 Set 2025

Sindicato e Electrolux podem fechar acordo nesta quinta-feira

USP abre inscrições para mestrado em Engenharia de Transportes
Cidade14h25 - 10 Set 2025

USP abre inscrições para mestrado em Engenharia de Transportes

Últimas Notícias