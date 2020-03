Pais atendem as recomendações da Prefeitura e menos de 10% dos alunos da educação infantil comparecem as aulas

Crédito: Divulgação

Apesar da Secretaria Municipal de Educação ter comunicado que as aulas nas 60 escolas da rede municipal de ensino somente serão paralisadas a partir da próxima segunda-feira (23/03), em virtude das recomendações do Ministério da Saúde visando reduzir a disseminação da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, muitos pais já aderiram e não levaram seus filhos para a escola nesta semana.

Na Educação Infantil estão matriculados na rede municipal 9.276 crianças, somente 864 frequentaram as atividades escolares desde segunda-feira (16/03). No Ensino Fundamental I e II a adesão foi maior ainda, já que dos 6.265 alunos matriculados somente 2,2% foram às aulas, ou seja, 139 alunos.

“Avisamos que essa semana seria de orientações, adaptações e atividades de acolhimento e conscientização a professores, gestores e alunos. Entretanto, já a partir do dia 16, as faltas escolares seriam abonadas, caso os responsáveis já optassem pelo não comparecimento do aluno à sua unidade escolar. Acompanhamos a frequência dos alunos e percebemos que os pais entenderão a situação e a maioria já conseguiu se adaptar as mudanças, porém até sexta-feira, dia 20, todas as escolas continuarão abertas. A partir de segunda, dia 23, conforme anunciado, as atividades serão paralisadas”, ressalta Nino Mengatti, secretário de Educação.

Na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e no MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos), as aulas já estão suspensas desde a última segunda-feira, dia 16 de março, por período indeterminado, até nova orientação.

