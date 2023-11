Painel na Embrapa São Carlos discute uso da Inteligência Artificial na pós-colheita de frutas e hortaliças

Crédito: Divulgação

Como a Inteligência Artificial pode impactar a pós-colheita de frutas e hortaliças e contribuir para a diminuição das perdas e desperdício de alimentos? Essa é a pergunta central que motivou a Embrapa Instrumentação a organizar um painel com especialistas, no dia 23 de novembro, a partir das 8h, em São Carlos.

Os conceitos e caminhos da Inteligência Artificial serão apresentados pelos professores Ricardo Marcondes Marcacini e Solange de Oliveira Rezende, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. O potencial da IA no Agro e na Pós-Colheita vai ser o tema do pesquisador Jayme Garcia Arnal Barbedo, da Embrapa Agricultura Digital (Campinas – SP).

Casos de sucesso

Voltado principalmente para estudantes universitários, extensionistas, pesquisadores, produtores rurais, técnicos agrícolas e pessoas que atuam no tema, o painel também vai apresentar dois casos de sucesso sobre a utilização da Inteligência Artificial na pós-colheita de frutas e hortaliças, com a mediação do professor Alexandre Delbem, do ICMC-USP.

O pesquisador Fabricio Lira Figueiredo, do CPQD, vai abordar os resultados e desdobramentos da digitalização em São Miguel Arcanjo (SP), com o projeto SemeAr - iniciativa que tem como objetivo desenvolver uma plataforma de inovação digital para o agronegócio, com soluções voltadas a demandas reais dos pequenos e médios produtores rurais.

A cofundadora e CPO (Chief Product Officer) da Aravita, Aline Azevedo, vai detalhar como a startup brasileira – fundada em 2022 - tem utilizado a Inteligência Artificial na gestão de alimentos frescos e redução de perdas em supermercados, um dos grandes desafios da indústria e do varejo de alimentos.

Inscrições e vagas

Com vagas limitadas, o painel tem inscrição gratuita pelo link https://forms.gle/J4ZMvqx6umGSPe849 e fornecerá certificado de participação para quem estiver no auditório da Embrapa Instrumentação. O evento – com previsão de término às 12h - vai ter transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Embrapa.

“O Curso de Tecnologia Pós-colheita em Frutas e Hortaliças, criado em 2011 e agora em sua 8ª edição, sempre tem procurado trazer novidades, neste ano já realizamos quatro ações presenciais na região de Sorocaba para levar informações e tecnologias”, comenta o pesquisador da Embrapa Instrumentação, Marcos David Ferreira.

“O painel é mais uma iniciativa num tema da fronteira do conhecimento – a Inteligência Artificial - que já tem impactado a pós-colheita de frutas e hortaliças e ainda vai provocar muitas mudanças na cadeia de hortifrútis. Para o ano que vem, finalizaremos esta edição com um novo módulo virtual do curso que vai abordar o uso da água”, finaliza o coordenador.

