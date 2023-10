Pai pede orações para filha de 9 anos que sofreu AVC e está internada na UTI da Santa Casa

SIGA O SCA NO

23 Out 2023 - 07h04

23 Out 2023 - 07h04 Por Da redação

Crédito: arquivo pessoal

Guilherme Botaro pede orações para a filha de apenas 9 anos, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última semana e está internada na UTI da Santa Casa de São Carlos. “Os médicos disseram para nós que o caso dela é extremamente raro e estão estudando o caso dela e super empenhados para tirar ela dessa situação. Porém, ela continua sendo assistida e sendo observada na UTI desde quarta-feira, o dia do acidente”, explicou o pai.

Segundo ele, Heloiza Gonçalves Pires, teve um quadro de convulsões ao acordar na manhã da última quarta-feira (18). A irmã percebeu e pediu socorro. Uma vizinha acudiu a menina e os pais a levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia, onde foi muito bem atendida. Devido a gravidade do caso, ela foi transferida para a Santa Casa, onde desde então permanece internada.

O pai esteve neste domingo visitando a filha e constatou que ela está falando com muita dificuldade, chorosa e com os membros do lado direito paralisados.

Diante da enfermidade que acometeu a filha, Guilherme pede uma corrente de orações por parte dos leitores que que ela reaja e possa sair desta situação. “Todo mundo da nossa família, amigos e muitas pessoas envolvidas em vários lugares e regiões estão orando e rezando pra melhora dela e gostaria de pedir para divulgarem o caso pra que mais pessoas sejam atingidas e que mais orações sejam alcançadas por ela. Só de todo mundo saber e ajudar espiritualmente já é uma vitória”, finalizou.

